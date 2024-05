Zelenskõi teatel saavutasid Ukraina väed taas kontrolli piiriäärsete alade üle

Vene väed tungisid sel kuul Ukraina Harkivi oblasti piirialadele. Venemaa kaitseministeerium teatas varasemalt, et neil oli kontroll 12 asula üle, vahendab Reuters.

„Meie sõdurid on nüüdseks suutnud võtta lahingukontrolli piiriala üle, kuhu Vene okupandid sisenesid,“ ütles Zelenskõi oma igaõhtuses videopöördumises.

Vastupidiselt Zelenskõi kommentaaridele väitis Venemaa riigiduuma parlamendi alamkoja liige Viktor Vodolatski, et nende väed kontrollivad enam kui poolt Vovtšanski linna territooriumist, mis asub piirist 5 kilomeetri kaugusel, teatas Vene uudisteagentuur TASS.

Vodolatski ütles, et kui Vovtšansk on kindlustatud, võtavad Vene väed sihikule kolm linna Donetski oblastis, milleks on Slovjansk, Kramatorsk ja Pokrovsk.