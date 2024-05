Hiina lõpetas „karistusõppused“ Taiwani ümbruses

Hiina riigitelevisiooni sõjaväekanal teatas reede õhtul, et õppused on lõppenud. Need kestsid neljapäevast reedeni, vahendab Reuters.

Hiina käivitas õppused kolm päeva pärast Taiwani uue presidendi Lai Ching-te ametisse asumist, kes on Pekingi sõnul separatist.

Peking ütles, et õppused oli „karistus“ Lai esmaspäevase inauguratsioonikõne eest, milles ta ütles, et Taiwani väina kaks poolt „ei allu teineteisele“. Hiina pidas seda deklaratsiooniks, et nad on kaks eraldi riiki.

Varasemalt on Hiina korduvalt tagasi lükanud Lai pakkumised läbirääkimisteks. Taiwani valitsus on Hiina korraldatud õppused hukka mõistnud ja öelnud, et Hiina surve ei mõjuta saart.

Hiina on viimase nelja aasta jooksul regulaarselt korraldanud Taiwanis sõjalisi tegevusi.