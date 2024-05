Poola kaalub ühe Valgevene piiripunkti taasavamist

Poola soovib aidata riigi idaosa ettevõtteid, mis on saanud löögi Varssavi ja Minski pingeliste suhete tõttu. Seetõttu arutatakse ühe piiripunkti taasavamist, vahendab Reuters.

Poola piir Valgevenega on olnud tugevalt kontrollitud seoses 2021. aastal alanud migrandivooga, kui Venemaa lähedane liitlane Minsk avas Lähis-Idas reisibürood, mis pakkusid uut mitteametlikku marsruuti Euroopasse. Euroopa Liidu sõnul astus Valgevene selle sammu kriisi tekitamiseks.

Pärast Venemaa 2022. aasta sissetungi Ukrainasse on suhted muutunud veelgi pingelisemaks. Tusk teatas hiljuti, et Poola kulutab piiri täiendavaks kindlustamiseks umbes 10 miljardit zlotti (2,35 miljardit eurot).

Tusk ütles reedel toimunud valimiskogul, et ametnikud peavad analüüsima, kas ühe piiriületuspunkti avamine on võimalik.

„Ma ei tee seda otsust, kui sõjaväe- ja piirivalvekomandodel on selgelt negatiivne arvamus, et sellel võib olla negatiivne, massiline mõju meie julgeolekule,“ märkis minister.

Tema sõnul kaalutakse Bobrowniki piiripunkti avamist. Hetkel on kuuest piiripunktist Valgevenega neli täielikult suletud.

Poola piirivalve on teatanud, et ebaseaduslike piiriületajate arv on viimastel nädalatel suurenenud.