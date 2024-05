Politsei tegi 13-aastase nooruki juhitud sõiduki suunas neli lasku

Kesk-Eesti politseijaoskonna rakendusekspert Halar Hallimäe sõnul otsustasid politseinikud sõiduki sundpeatada olukorra ja manöövrite ohtlikkuse tõttu. „Arvestades, et tegemist oli noortega, kellel autojuhtimise kogemus puudus, on õnn, et ei juhtunud tõsist liiklusõnnetust. Selline põgenemine ja kihutamine võib murdosa sekundi jooksul saada kõigile fataalseks. Hetkesituatsioonis ei tea reageeriv politseiametnik, kas peatumismärguannet eirab parasjagu ohtlik kurjategija või on roolis nooruk, mistõttu on teenistusrelva kasutamine pigem erandlik ning teeme seda nii, et kõrvalisi inimesi mitte ohtu seada. Olulisim on, et keegi viga ei saanud,“ toonitab Hallimäe.