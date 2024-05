Venemaa: Moskva kontserdimaja rünnaku pani toime Islamiriik, Ukraina seotus on uurimisel

Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) juht Aleksandr Bortnikov tõdes, et rünnaku ette valmistamisega, rahastamisega ja koordineerimisega tegelesid Islamiriigi Afganistani ja Pakistani haru liikmed, kirjutas riiklik uudisteagentuur TASS, vahendab Reuters.

Sellest olenemata uuritakse endiselt ka Ukraina seotust: „Uurimine jätkub, kuid juba praegu võib kindlalt väita, et Ukraina sõjaväeluure on rünnakuga otseselt seotud,“ ütles ta. Ukraina on korduvalt Venemaa süüdistused ümber lükanud ja nimetanud neid absurdseteks.