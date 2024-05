„PÄEVAKORD“ | Parteide rahastamise valvajad peavad nüüd kolima TikTokki

Maalehe peatoimetaja Hindrek Riikoja nentis saates „Päevakord“, et ERJK otsus Margus Tsahkna suhtes on väga huvitav pretsedent. „Et poliitikud ees ja ministeeriumid taga üritavad uusi suhtluskanaleid leida, kuidas noorte inimesteni jõuda, on hea. Kust jookseb piir ministri kui poliitiku ja ministri kui ühe ministeeriumi juhu promo vahel, on keeruline öelda,“ tõdes ta. „Samuti, et kas erakondade rahastamise järelevalve komisjon on selle õige piiri üles leidnud.“