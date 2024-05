Tartu volikogu liige SÜKU eskiisi arutelust: kõigile küsimustele kindlasti vastuseid ei saanud

Tartu abilinnapea Elo Kiivet nentis, et eilsel arutelul tulid üles samad teemad, mis olid varem esitatud kirjalike ettepanekutena. Neid oli ligikaudu 70. „Selliseid väga suuri teistsuguseid teemaasetusi ei olnud. Võib-olla hoone sisemuse kohta oli küsimusi, aga nendega on see teema, et need ei ole päris planeeringu taseme asjad otsustamiseks,“ märkis Kiivet.

Kiiveti sõnul oli arutelul nii positiivseid kui negatiivseid arvamusi. „Arutelu tegigi huvitavaks, et mõtteid oli erinevatest vaatenurkadest. Alates sellest, et kas on olulisem eksponeerida ajalugu, mis selles kvartalis on või säilitada kõrghaljastust.“

11. juunil toimub SÜKU detailplaneeringu eskiisi üle veel üks avalik arutelu. Kiivet rääkis, et täiendav avalik arutelu otsustati korralda, kuna tehnilise tõrke tõttu ei jõudnud kõik ettepanekud õigeaegselt linnavalitsuseni. „Me lahendasime selle küll ära, aga see tähendab seda, et osad vastused jõudsid inimesteni väga hilja. Kuna teema on oluline ja meil on valmidus arutelusid lisaks korraldada, siis teeme lihtsalt lisaarutelu.“

Kiivet ütles, et avalikul väljapanekul tehtud ettepanekutele on linnavalitsus kõigile kirjalikult vastanud ja andnud seal ka teada, mida arvestatakse ja mida mitte. „Lühidalt võib öelda, et osad ettepanekud lähevad arvestamisele detailplaneeringu järgmises etapis, kus praegu näidatud eskiislahendus tehakse täpsemaks.“

Kiivet selgitas, et praegu on SÜKU planeering esimeses etapis ehk detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek ja selle arutelu. „Seejärel me hakkame välja töötama detailplaneeringu põhilahendust ja siis sügisel tuleb järgmine avalik väljapanek, seekord detailplaneeringu põhilahenduse kohta, millele järgneb järjekordselt avalik arutelu. Järgmise aasta kevadel on eesmärk see planeering kehtestada.“

Opositsioon: SÜKU-t pole piisavalt arutatud