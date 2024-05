Sotsid on Lasnamäe linnaosavanema kandidaadi nimega napisõnalised. Lippus: ütleme siis, kui oleme tema avalikkusele tutvustamiseks valmis

Madle Lippus jäi „Vilja küsib“ saates sel teemal napisõnaliseks. „Seda nime me arutame oma erakonna sees, see on lõpuks Tallinna piirkonna juhatuse otsus ja kui see saab valmis, siis kindlasti jagame avalikkusega,“ ütles ta. „Loomulikult me tegeleme sellega.“