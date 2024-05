Pane oma leidlikkus proovile Lõuna-Eesti vingeimal näitusel „Peedist pesumasin“

Näitus toob publikuni lood argisest leidlikkusest. Kuraatorid on veendunud, et „Peedist pesumasin“ tuletab meelde, kuidas majanduslikult ja vaimselt keerulistes oludes on isetegemine käegakatsutav ja rahuldust pakkuv lahendus, mis on kõigile jõukohane.