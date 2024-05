Reuters: Putin on valmis relvarahuks Ukrainas praegustel rindejoontel

Kolm Putini lähikonna omavaheliste aruteludega tuttavat allikat ütlesid, et Putin väljendas väikesele grupile nõuandjatele oma meelehärmi tema arvates lääne toetatud katsete üle läbirääkimisi takistada ja Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi otsuse üle läbirääkimised välistada, kirjutab Reuters.

„Putin võib sõdida nii kaua, kui kulub, aga Putin on valmis ka relvarahuks – sõja külmutamiseks,“ ütles kõrgetasemeline Vene allikas, kes on koos Putiniga töötanud ja on kursis tipptasemel aruteludega Kremlis.