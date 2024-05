Välisminister Margus Tsahkna: kutsusime piiriintsidendi pärast välja Venemaa ajutise asjuri

„Väljendasime Venemaa ajutisele asjurile selgelt, et sellised sammud on provotseerivad ja vastuvõetamatud ning me nõuame selgitust piiritähiste eemaldamise kohta ja nende viivitamatut tagastamist,“ ütles välisminister Tsahkna.

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev rääkis eile, et kuigi piirivalve oli poide teisaldamise ajal sellest teadlik, leiti, et tegemist on provokatsiooniga ning seetõttu otsustati poide teisaldamist füüsiliselt mitte takistada. Ta nentis, et seni on ainuke kontakt Vene poolega olnud venelaste saadetud kiri, kus lihtsalt teatati, et poid eemaldati. Tema sõnul polnud venelased ka eelmisel aastal poide asukohaga rahul, kuid seda ei põhjendatud kuidagi ning ei pakutud ka alternatiivseid asukohti.