DelfinGroupi aktsiate avalik pakkumine: võimalus osta kasvava ettevõtte 8,3% dividenditootlusega aktsiaid

„Järgmised pea kaks aastat on neil kahel suuraktsionäril edaspidine aktsiate müügi keeld. See on oluline info just nimelt väikeinvestori jaoks. Olgem ausad, ettevõtte aktsia hind börsil ei ole teps mitte peegeldanud ettevõtte ärilist edulugu. Nüüd saime vähemalt kinnitust, et uusi müüke nende suuromanike poolt pole oodata, ja ehk väljendub see edaspidi ka ettevõtte aktsia hinnas.“