Elroni asendusbussi juht eksis teelt ja vajas Tapa raudteejaama leidmiseks reisijate abi

Tamsalu elaniku Katre eilehommikune töölesõit Tallinnasse võttis koomilise pöörde. „Teadsin, et rongi asemel pidi tulema asendusbuss, aga kui see oli veerand tundi hilinenud, helistasin Elroni infoliinile,“ rääkis ta. Elroni klienditeenindjal aga polnud aimugi, miks asendusbuss hilineb. „Ta vastas umbes nii, et ega meie ka siin ei tea, kus see buss on ja ta ei osanud ka öelda, kas Tapal ootab rong hilineva bussi ära või ei,“ sõnas Katre.