VILJA KÜSIB | Madle Lippus: Tatjana Lavrova asub minuga ühises väärtusruumis. Ta ei ole Putinile kirjutanud

Tallinna abilinnapea Madle Lippus (SDE) peab kahetsusväärseks, et inforuumi on ringlema jäänud väide, et Lasnamäe linnaosa vanemaks saama pidanud Tatjana Lavrova on kirjutanud Putinile. Siiski tunnistab Lippus, et intervjuudega metsaminek osutus ootamatuks. Uue linnaosavanema väljaütlemisest Lippus keeldus.