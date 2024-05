Euroopa Parlamendi valimistega seotud infot saab riigiinfo telefonilt 1247

Riigi Valimisteenistuse juhi Arne Koitmäe sõnul kestab Eestis valimisperiood seitse päeva ning on loodud eri hääletamisviisid, et võimalikult paljud inimesed saaksid valimistest osa võtta ning seeläbi Euroopa ja Eesti tuleviku kujundamisel kaasa rääkida. „Eestis on 378 valimisjaoskonda ning mitu hääletamisviisi, sealhulgas e- ja eelhääletamine, hoolekandeasutustes, haiglates ja vanglates hääletamine ning kodus hääletamine. Erinevate hääletamisvõimaluste rohkus võib valijatel tekitada küsimusi, millele saab kiirelt vastuse Häirekeskuse riigiinfo telefonilt, samuti valimised.ee veebilehelt,“ märkis Koitmäe.