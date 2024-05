Peaminister Kaja Kallas ütles täna valitsuse pressikonverentsil, et siseministeeriumis maksti mullu preemiaid „üle nelja miljoni, peaaegu viis miljonit eurot“.

Siseministeeriumi kantsler Tarmo Miilits juhtis tähelepanu, et jutt ei käi vaid ministeeriumi töötajatest. „Summa suurusjärk on iseenesest õige, kuid see ei kehti ministeeriumi, vaid kogu valitsemisala ehk ligi 8000 turvatunde looja kohta,“ sõnas Miilits. „Siia kuuluvad päästjad, politseinikud, häirekeskuse töötajad ja kõik teised – meie inimesed, kes praeguses julgeolekuolukorras töötavad kriise lahendades suure koormuse all.“