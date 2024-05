Europarlamendi fraktsioon viskas välja korduvalt skandaalidesse sattunud AfD

Sellel nädalal kasvasid pinged Euroopa poliitika maastikul, kui AfD kõrge liige Maximilian Krah ütles Itaalia ajalehele, et kõik SS-lased ei pruukinud olla kurjategijad. Prantsusmaa paremäärmuslaste liider Marine Le Pen teatas seejärel, et lõpetab AfDga igasuguse koostöö.

Viimases hädas taotlesid AfD parlamendiliikmed vaid Krah’ eemaldamist, et vältida terve erakonna välja viskamist, kuid see pingutus ebaõnnestus.

Pinged AfD ja teiste fraktsiooni parteide vahel on kestnud juba kuid erinevate skandaalide tõttu. Aprillis arreteeriti Krah’ üks nõunikest, kuna teda süüdistati Hiina kasuks luuramises.

Veidi hiljem algatasid Saksamaa prokurörid esialgse uurimise väidete üle, et Krah võttis Venemaalt ja Hiinalt makseid „oma töö eest Euroopa Parlamendi liikmena“. Ka teine AfD liige sattus skandaali, mis puudutas makseid venemeelselt propagandaväljaandelt.

Krah teatas kolmapäeval, et peatab oma kampaania ja astub partei juhatusest tagasi.

Korduvad skandaalid on langetanud AfD populaarsust. Politico küsitlus näitab, et AfD saab 16% häältest, jaanuaris oli see arv 22%.