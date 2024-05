Venemaa teatel katkes Zaporižžja tuumajaamani viiv elektriliin, kuid ohtu pole

Zaporižžja tuumajaamas on kuus reaktorit, mis pole töötanud alates ajast, kui Venemaa võttis kontrolli elektrijaama üle. Reaktorid toetuvad välisele jõule, et hoida tuumamaterjali jahedana ja vältida katastroofilist õnnetust.

Venemaa juhtkond teatas oma ametlikul Telegrami kanalil, et elektrikatkestuse põhjuseid uuritakse, kuid kiirgustase pole muutunud.

Peamine elektriliin katkes pea viieks tunniks ka 22. märtsil. See tõstis esile Rahvusvahelise aatomienergiaagentuuri (IAEA) muresid seoses Venemaa-Ukraina sõjast tulenevate „tuumaohutuse ja tuumajulgeoleku alaste ohtudega“.

IAEA on märkinud, et tuumajaam on pärast Venemaa täiemahulise sissetungi algust 2022. aastal kannatanud mitmete energiaprobleemide käes, mis suurendab ohte.