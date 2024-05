VIDEO ja FOTOD | Belitšev: me olime teadlikud, et poid teisaldatakse, kuid otsustasime mitte füüsiliselt sekkuda

Möödunud öösel eemaldas Venemaa piirivalve Narva jõelt Eesti vetesse paigutatud poid, mis on kasutusel laevatee tähistamiseks. Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Egert Belitšev rääkis täna pärastlõunasel meediabriifil, et kuigi piirivalve oli poide teisaldamise ajal sellest teadlik, leiti, et tegemist on provokatsiooniga ning seetõttu otsustati poide teisaldamist füüsiliselt mitte takistada. Ta nentis, et seni on ainuke kontakt Vene poolega olnud venelaste saadetud kiri, kus lihtsalt teatati, et poid eemaldati. Tema sõnul polnud venelased ka eelmisel aastal poide asukohaga rahul, kuid seda ei põhjendatud kuidagi ning ei pakutud ka alternatiivseid asukohti.

Belitšev tõi välja, et eelmisel nädalal oli olnud juhus, kus Vene poolel piiri lennutati piiri juures õhulaeva, millel olid ilmselt vaatlusseadmed. Enne õhku tõsumist tekkis õhulaevale ka Z täht, kuid see kaeti hiljem kinni.

Belitšev nentis Delfile, et poide eemaldamise motiivide kohta peab küsima teisel pool Narva jõge asujatelt. Ta ütles, et tänaseks pole Vene pool ka öeldud, et miks need poid ikkagi ära teisaldati.

„Me kasutame kõiki oma meetmeid, juriidilisi vahendeid selleks, et oma vara tagasi nõuda. Tegemist on Eesti varaga ja seni on varasematel intsidentidel, kui on midagi sellist juhtunud, näiteks midagi on triivinud või mõni meie varadest on sattunud Vene Föderatsiooni poole peale, siis on nad meile selle ka tagasi andnud. Aga ärme jällegi rutta sündmustest ette ajas. Täna on see, et nad on kaasa viinud 25 poid piirilt, meie nõuame nendelt selle kohta selgitusi ja nõuame ka nende vahendite tagastamist,“ rääkis ta.

