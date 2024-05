Uikala prügila kustutamine on mürgine töö: „Siin on esindatud sisuliselt kogu Mendelejevi tabel“

Päästjad näevad tulekahju kustutamisega kurja vaeva. „Prügila kustutamine on sarnane turbaraba kustutamisega, ei tea kunagi, kui sügavale tuli pugenud on,“ ütles päästetööde juht Marek Martinson. Uikalas põleb olmeprügi ehk sisuliselt sortimatult kokkukuhjatud rämps. Seega võib põlenguga kaasneda mürgiseid gaase. „Siin võib esindatud olla sisuliselt kogu Mendelejevi tabel,“ märkis Martinson. Päästjad töötavad seetõttu hapnikuballooniga, et mitte riskida mürgistusega. Kuna põleng on kohati sügaval prügi sees on kustutusmeetod aeglane: ekskavaatorid tõstavad põlevat prügi kopatäite kaupa välja, kõrval seisvad päästjad loputavad prügikopatäie läbi ning siis haukab ekskavaator järgmise suutäie. Tasapisi saab nii põlengualal edasi liikuda.