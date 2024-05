Kosovo nõustus rentima Taanile vanglakonge

Kui tehing esmakordselt välja kuulutati, tekitas see muret vangide kohtlemise pärast Kosovos. Taani kinnitas, et Kosovos kehtivad vangidele samad reeglid ja neid koheldakse samamoodi, kui Taani vanglates.

Taani justiitsminister Peter Hummelgaard ütles, et heakskiit on hea uudis ja Kosovo vangla ümberehitamine võib alata.

„See on meie jaoks ülioluline, et kindlustada rohkem Taani vanglakohti ja see aitab meie raskes olukorras vanglasüsteemi uuesti tasakaalu viia. Samaaegselt saadab see välismaalt pärit kurjategijatele selge signaali, et nende tulevik ei ole Taanis ja seetõttu ei tohiks nad ka siin oma karistusi kanda,“ ütles ta.