Iisraeli pantvangide perekonnad avaldasid video naissõdurite vangistamisest

Salvestus on tehtud Hamasi võitlejate poolt, kes tungisid Nahal Ozi sõjaväebaasi. Videol on näha mitmeid veriseid ja haavatuid noori sõdureid.

Kaadritel on näha enam kui tosinat relvastatud võitlejat, kes seovad sõdureid kinni. Sõdurid üritavad võitlejatega vestelda, kuid tulutult. Samuti näitavad kaadrid, kuidas sõdureid lohistatakse džiibi poole. Üks naissõdur hüppas sõiduki poole ühel jalal ilmse vigastuse tõttu. Lisaks on salvestatud videol näha stseeni kolme naissõduriga, kes istuvad liikuvas sõidukis. Neil on näod verised ja võitlejad karjuvad nende ümber.

Salvestuse avaldanud rühmitus teatas, et Nahal Ozist viidi vangi seitse Gaza piiril valvuritena töötanud naissõdurit, kes kõik olid 19-20 aastased. Perekonnad tegid salvestuse avalikuks, et survestada valitsust sõlmima Hamasiga relvarahu, tänu millele saaks pantvangid tagasi oma perekondade juurde.

Teadaolevalt on Iisraeli armee päästnud ühe vangi võetud naistest maapealse operatsiooni käigus ja teine on Hamasi vangistuses hukkunud. Viis naist on arvatavasti endiselt Hamasi käes.

„Iga uus tunnistus pantvangidega juhtunu kohta kordab sama traagilist tõde – me peame nad kõik kohe koju tagasi tooma,“ seisis foorumi avalduses. „Iisraeli valitsus ei tohi enam hetkegi raisata.“

Iisrael on varemgi avaldanud sarnast pildi- ja videomaterjali 7. oktoobri märatsemisest, selle eesmärk on toetada Gazas käimasolevat sõda. Avaldatud kaadrid on töödeldud ja mõned pildid on hägustatud, kuna tegemist on tundliku sisuga.

Hamas nimetas videot „manipuleeritud väljavõtteks“, mille autentsust „ei saa kontrollida“. Rühmitus ütles, et kergeid vigastusi ja verd „on selliste operatsioonide käigus oodata“, kuid eitas naiste füüsilist ründamist.