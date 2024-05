VIDEO | Uikala prügila tulekahju päästetööde juht: kuna põleb olmeprügi, võib õhku sattuda väga erinevaid gaase

Prügilas põleb suurem ladestusala ja põlengala suuruseks on hinnanud päästjad ligi 4,2 hektarit, mäe kõrgus on kuni 30 meetrit. Kõrval põleb ka väiksem 200 ruutmeetri suurune mägi. Kustutustöödele kaasati ka täna lennu- ja merepäästekeskuse helikopter.

Põleva prügimäe kõrval olnud angaar hävis tules. Martinson märkis aga, et päästjatel õnnestus ära hoida tulekahju levik metsa.

„Tuul on muutlik ja tuul võib vahepeal keerata lühikestel perioodidel Kohtla-Järve linna peale või Kukruse asula peale. Seal siis tasuks inimestel hoiduda sel hetkel siseruumidesse, akent kinni hoida,“ lausus ta. Ühtlasi soovitas ta hoida silma peal õues viibivatel koduloomadel, et need võimalikest levivatest mürkgaasidest mürgistust ei saaks.