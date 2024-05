Eesti-Iisraeli parlamendirühm: rahvusvahelise kriminaalkohtu taotlus Iisraeli riigijuhtide vahistamiseks on kahetsusväärne

Iisrael on õigusriik, kus toimib sõltumatu õigussüsteem. Väidetavad sõjakuriteod, ka Iisraeli kaitseväe poolt, leiavad uurimist ja süüdlased võetakse vastutusele. Hamas on terroriorganisatsioon, mille peaeesmärk on demokraatliku Iisraeli riigi hävitamine.