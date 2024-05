ERJK: Tsahkna peab riigile tagasi maksma suunamudija India-visiidile kaasamise eest ligi 1500 eurot

ERJK algatas märtsi lõpus menetluse, et uurida Tsahkna otsust kaasata India-visiidile suunamudija Karl-Gustav Kurn. Komisjon uuris, kas Tsahkna ja Kurni vahel sõlmiti leping ning mis alustel sisulooja visiidile kaasati. ERJK esimees Liisa Oviir rääkis toona Delfile, et menetlus algatati meedias avaldatu põhjal. „Mis see alus on, on see, et kas võib olla avalikke vahendeid kasutatud poliitiku isiklikuks promoks,“ ütles ta.