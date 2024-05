Kreml: kaitseministeeriumi ametnike kriminaalasjad ei ole mingi kampaania

„Võitlus korruptsiooniga on järjekindel töö. See ei ole kampaania, see on pidevalt jätkuv töö. See on meie õiguskaitseorganite tegevuse koostisosa,“ lausus Peskov vastuseks palvele kommenteerida viimasel ajal kaitseministeeriumi ametnike vastu algatatud kriminaalasju, vahendab Interfax.