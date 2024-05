President kuulutas välja neli seadust

Riigieelarve seaduse muutmise seadus loob aluse, et põhiseaduslike institutsioonide eelarvetaotlused, v.a. kinnisasjadega seotud investeeringud, kiidab heaks Riigikogu rahanduskomisjon enne riigieelarve eelnõu algatamist Riigikogus. Valitsusel on ka edaspidi õigus ja kohustus hinnata põhiseadusliku institutsiooni eelarvetaotlust. Muudatus puudutab Riigikogu, Vabariigi Presidenti, Riigikontrolli, Õiguskantslerit ja Riigikohust, mis põhiseaduslike institutsioonidena on oma tegevuses sõltumatud.