Venemaa Föderatsiooni piirivalve eemaldas Narva jõelt kergepoid. Läänemets: nõuame Venemaalt selgitusi ja poide tagastamist

Peaminister Kaja Kallas kutsus valitsuse pressikonverentsil üles mitte langema Venemaa hirmutamise lõksu. Ta ütles, et Eesti läheneb asjale kainelt, suheldakse ka Venemaaga, aga ka liitlastega.

Välisminister Margus Tsahkna lausus, et piiriintsidente Venemaaga on ka varem ette tulnud ja sestap tuleb sedagi olukorda võtta rahulikult. „Võtame seda kui ühte tavapärast Venemaa käitumist, et provotseerida erinevaid teemasid, tekitada debatti ja külvata ebakindlust.“ Eesti suhtleb rahvusvahelisel tasandil nii Euroopa Liidu kui ka NATO partneritega, lisas ta.

Ida prefektuuri piirivalvebüroo juht Eerik Purgeli sõnul paigaldavad Eesti ja Venemaa igal kevadel Narva jõkke poid, mis tähistavad laevateed. „Kui maismaapiiril on ajutine kontrolljoon püsivalt tähistatud, siis jõesäng ajas muutub, mistõttu vaatame igal kevadel laevatee tähistuse üle. Kui enne Ukraina sõja algust möödus poide paigaldamine suures osas vastastikkusel kokkuleppel, siis 2023. aastast ei nõustu Venemaa Eesti seisukohtadega poide paiknemise osas. Otsustasime ujuvmärgid suvehooajaks vette lasta 2022. aasta kokkuleppe järgi, sest need on vajalikud navigeerimisvigade vältimiseks, et meie kalurid ja teised hobisõitjad kogemata Venemaa vetesse ei eksiks,“ sõnas Purgel.

Sel aastal andis Venemaa teada, et planeeritud 250 ujuvmärgist umbes poolte asukohtadega nad nõus ei ole. Eesti paigaldas kergepoid Eesti vetesse lähtudes riigipiiri seadusest ja 2022. aastal piiriesinduste vahel kokku lepitud poide asukohtadest. Esimesed 50 poid paigaldati Narva jõkke 13. mail. Neljapäeva öösel kella 3 paiku tuvastasid piirivalvurid, et Venemaa Föderatsiooni piirivalvurid on asunud ujuvmärke eemaldama ning öö jooksul võeti välja 24 poid, millest osad kuulusid vaidlusaluste märkide hulka.