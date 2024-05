Prantsusmaa tagaotsituim mees on ikka veel vabaduses

Sel nädalal maeti Caenis kaks Prantsusmaa vangivalvurit, kes tapeti 14. mail toimunud pretsedenditu põgenemise ja varitsuse käigus. Kohalviibinute ärrituseks pidi president Emmanuel Macron plaanitud matusekõnest loobuma, sest ta viibis juba järgmises kriisikoldes Uus-Kaledoonias, kus on rahutustes seni hukkunud samuti kaks korravalvurit. Veel ärritavam on valvurite jaoks teadmine, et Pariisi lähistel toimunud varitsuse korraldajad ning nende abiga vanglaautost põgenenud bandiit Mohamed Amra on üle nädala hiljem endiselt tabamata, ehkki nende jälgi ajavad sajad politseiuurijad ja kriminalistikaeksperdid. Pariisi prokuröri väitel on vahepeal saadud olulisi juhtlõngi, kuid ühtegi käegakatsutavat tulemust ette näidata ei ole.