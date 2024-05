Mehhiko presidendivalimiste kampaaniaüritusel varises kokku lava ja hukkus 9 inimest

Korraks viidi haiglasse ka presidendikandidaat Jorge Álvarez Máynez, kes aga ütles, et ei saanud viga, vahendab CNN.

Nuevo Leóni osariigi kuberner Samuel García teatas, et vigastada sai vähemalt 54 inimest. Tema sõnul on hukkunute hulgas üks alaealine. Mõned vigastatud vajasid operatsiooni.

Sotsiaalmeedias avaldatud videotes on näha, et tugev tuulepuhang põhjustas lava kokkuvarisemise.

Álvarez Máynez teatas hiljem, et peatab kogu kampaaniategevuse.

Álvarez Máynez ütles ajakirjanikele, et tsiviilkaitsemeeskonnad olid lava enne üritust üle kontrollinud, aga tuulepuhangute tugevus üllatas korraldajaid.

Mehhikos toimuvad 2. juunil ajaloo suurimad valimised, millele on eelnenud poliitiline vägivald ja mõrvad. Seni on rünnatud 28 kandidaati, kellest 16 on tapetud, selgub uurimisgrupi Data Cívica andmetest.