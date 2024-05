Turbulentsi sattunud Singapore Airlinesi lennuki reisijatest 20 on endiselt intensiivravil

Nende hulgas on kuus britti, kuus malaislast, kolm austraallast, kaks singapurlast, üks hongkonglane, üks uusmeremaalane ja üks filipiinlane. Üheksale inimesele on tehtud operatsioon ja veel viis ootab operatsiooni, vahendab Guardian.

Tai võimude teatel on paljudel haiglas olijatel peavigastused.

Boeing 777 pardal olnud 211 reisijast ja 18 meeskonnaliikmest on 79 reisijat ja kuus meeskonnaliiget endiselt Bangkokis, kellest enamik haiglas, teatas Singapore Airlinesi tegevjuht Goh Choon Phong.

Need reisijad, kes jäid piisavalt terveks, hakkasid eile Bangkokist lahkuma. Nende hulgas oli 131 inimest, kelle erilend Singapuri viis.

Üks Austraaliast Adelaide’ist pärit mees ütles, et tema naine võib Samitivej Srinakarini haiglasse jääda nädalateks. Naine seisis püsti, kui lennuk järsult alla langes.

„Ma /.../ ei saanud aru, mis juhtus. Ma lõin ilmselt pea kuhugi ära. Palju inimesi lõi pea ära. Kõik olid verised,“ ütles Silverstone, kes pidi sõpradega Singapurist edasi Balile puhkusele sõitma. „Ma jõudsin lennuväljale ja ei suutnud oksendamist lõpetada. Ma ei suutnud käia, oli väga halb. Paljudel inimestel on pea äralöömise pärast seljahädad, ma olen kuulnud, et paljud inimesed suudavad vaevalt selga liigutada, mul oli palju õnne, et siit ainult 24 tundi hiljem välja sain.“