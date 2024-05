FOTOD | Tallinnas kaitseväe kalmistul maetakse ümber nõukogude sõdurite säilmeid

Nüüd maetakse säilmed ümber kaitseväe kalmistu teise ossa, teatas Eesti sõjamuuseum. Tegemist on nõukogude sõdurite haudadega, kuid Eesti sõjamuuseumi direktori Hellar Lille sõnul on seaduse mõttes tegemist tsiviilisikute haudadega. „Nende ümbermatmine on täiesti seaduslik. Meie jaoks on see teema ehk veidi delikaatne, sest sellega ei tegele nii paljud inimesed. Aga teistes riikides, Euroopas, on ümbermatmine kalmistutele üsna tavaline.“