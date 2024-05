Vivobook S 15 – esimene paljude Windows 11 tehisintellekti funktsioonidega ASUS

Uskumatu AI-võimsus: Snapdragon® X Elite on maailma kiireima sülearvuti NPU-ga SoC, mis saavutab 45 TOPS-i ning millel on uusimad Windowsi AI-tööriistad ja eksklusiivsed ASUS-e AI-rakendused.

Uskumatu kaasaskantavus: õhuke, 14,7 mm, kaal alates 1,42 kg; 70 Wh aku tööiga kuni 18 tundi; kiirlaadimine ja USB-C® Easy Charge’i tehnoloogia.

Uskumatu ühenduvus: 2 × täisfunktsionaalne USB4®, 2 × USB 3.2 Gen 1 tüüp A, HDMI® 2.1, microSD-kaart, heli kombopistik; kuni 5,8 Gb/s WiFi 7 kiirus.

Uskumatud audiovisuaalid: immersiivne 15,6-tolline 3K 120 Hz ASUS Lumina OLED-ekraan; 89% ekraani ja korpuse suhe; helisüsteem Harmon Kardon Dolby Atmos®.

Snapdragon® X Elite’i toega seade on ettevõtte esimene Copilot+ PC, millel on Windowsi tehisintellekti funktsioonid ja eksklusiivsete ASUS-e AI-rakenduste kollektsioon – eesmärgiks täiustada töö- ja mängukogemust.

„ASUS alustab seda teekonda oma esimese tehisintellektiga arvutiga ja seeläbi seisame uue personaalarvutite ajastu alguses,“ sõnas ASUS-e kaas-tegevjuht S.Y. Hsu. „Meie esimese ASUS Copilot+ PC turuletoomine ehk Snapdragon X Elite’i tutvustamine on meie jaoks oluline verstapost ja usume, et need seadmed on tarbijate personaalarvutite tulevik ning muudavad drastiliselt seda, kuidas me töötame, õpime, loome ja mängime,“ lisas ta.

„See on seadmete jaoks põnev ajastu ja koostöö selliste partneritega nagu ASUS võimaldab meil tuua oma klientideni uuenduslikku riistvara, mis avab tehisintellekti võimalused. Meie inseneride ulatuslik koostöö on aidanud pakkuda tarbijatele tipptasemel tehnoloogiat. ASUS Vivobook S 15 tutvustamisega toome turule funktsioonide Copilot in Windows, Recall ja Cocreator jõu, näidates seadme ja pilvepõhise tehisintellekti koostöö potentsiaali, et võimaldada üksikisikutel ja organisatsioonidel saavutada rohkem,“ ütles Mark Linton, Microsofti seadmepartnerite müügi asepresident.