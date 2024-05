VIDEO ja FOTOD | Päästeamet: oht pole möödas, Uikala prügila tulekahju kustutamiseks kulub tõenäoliselt mitu päeva

Ida päästekeskuse nõunik ja päästetööde juht Marek Martinson nentis, et Uikalas on olukord endiselt keeruline. Põleng on jäänud eilsele tasemele ning kustutusvee saamisega on probleeme. „Lähedal olevates jõgedes on veetase suhteliselt madal ja meil läheb veel aega magistraalvooliku liinide moodustamisel,“ selgitas Martinson.

Martinson rõhutas, et elanike jaoks pole oht kaugeltki möödas. Tulekahjust tekkiv suits liigub tema sõnul asulate poole ning Kukruse ja Kohtla-Järve elanikel palutakse siseruumides püsida. „Iga suits on inimesele ohtlik, kuid eriti prügi suits, kuna seal (prügilas - toim) leidub ettearvamatuid materjale,“ toonitas Martinson.

Martinsoni sõnul kustutab põlengut üle 60 päästetöötaja, appi on tulnud lääne regiooni komandod ning vabatahtlikud päästjad. „Põleng on kontrolli all, aga on väga raske öelda, millal me selle lõplikult kustutatud saame, sest peame kogu ala ekskavaatoriga läbi kaevama ja läbi loputama ja see võtab väga palju aega,“ rääkis ta, märkides, et ilmselt kestavad kustutustööd veel päevi.

Põlengu tekkepõhjustest on Martinsoni sõnul veel vara rääkida. Ta meenutas, et eile, kui esimesed päästeautod Uikalasse jõudsid, põles juba 500 ruutmeetrit prügi. Tuli süttis suurel prügimäel, mis on mõnes kohas üle 10 meetri kõrge. Martinson lisas, et põlengu tekkepõhjuste välja selgitamisega tegelevad nii keskkonnaameti kui päästeameti menetlejad.

Martinson tõdes, et Uikala prügilas on aastate jooksul süttinud mitu tulekahjut. „On olnud kokkusobimatute ainete keemilist ühinemist, seadmete rikkeid,“ loetles ta põlengute põhjuseid. „Prügilas ikka juhtub sääraseid asju.“

Eile kell 19.21 teatati põlengust Ida-Virumaal Toila vallas Kukruse külas Uikala prügilas. Süttinud oli prügimägi, mille põlemine muutus tugeva tuule tõttu kiiresti intensiivsemaks ja laiaulatuslikumaks. ERR kirjutas, et päästetööde juht Marek Martinson ütles kolmapäeval kella 23 paiku, et tulest on haaratud umbes 10 000 kuni 11 000 ruutmeetri suurune ala.