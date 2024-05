Eelvalimiste rivaal Nikki Haley teatas, et toetab USA presidendivalimistel Donald Trumpi

„Ma hääletan Trumpi poolt,“ ütles USA endine suursaadik ÜRO-s Washingtoni Hudsoni instituudis toimunud üritusel, vahendab Associated Press.

„Olles seda öelnud, jään ma selle juurde, mida ütlesin loobumiskõnes,“ lisas Haley. „Trumpist oleks tark pöörduda nende miljonite inimeste poole, kes hääletasid minu poolt ja toetavad jätkuvalt mind, mitte oletada, et nad nad on lihtsalt iseenesest temaga. Ja ma siiralt loodan, et ta teeb seda.“