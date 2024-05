Briti kaitseminister väitis, et Hiina saadab Venemaale Ukrainas kasutamiseks surmavat abi. USA ei ole nõus

„Täna saan ma paljastada, et meil on tõendeid, et Venemaa ja Hiina teevad lahinguvarustuse alal Ukrainas kasutamiseks koostööd,“ ütles Shapps eile Londoni kaitsekonverentsil, vahendab Guardian.

Osana üleskutsest NATO-le üles ärgata ja suurendada kogu alliansis kaitsekulutusi lisas Shapps: „USA ja Briti kaitseluure saab paljastada, et Hiinast lendab nüüd Venemaale ja Ukrainasse surmav abi. Ja need on uued luureandmed, mis viivad selleni, et ma saan täna selle fakti avalikustada ja paljastada. Ma arvan, et see on üsna oluline.“

Shapps ei esitanud oma väite kohta mingeid tõendeid, aga ütles, et pärast täiemahulise sõja algust on Hiina ja Venemaa vaheline kaubavahetus kasvanud 64% ning et nad katavad teineteise selga.

„Maailmal on aeg üles ärgata. Ja see tähendab selle hetke muutmist konkreetseteks plaanideks ja võimekusteks. Ja see algab aluse panemisega kogu alliansi laiusele kollektiivse heidutuse kulutuste kasvule,“ ütles Shapps.

Sullivan ütles, et võimalus, et Hiina võib anda Venemaale otseselt relvi ehk surmavat abi, on valmistanud muret varem, aga „me ei ole seda seni näinud“.

USA-l on aga Sullivani sõnul siiski mure selle pärast, mida kavatseb Hiina teha Vene sõjamasina tankimiseks, andmata otseselt relvi, vaid panustades Venemaa kaitsetööstusesse.