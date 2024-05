FOTOD | Eile õhtul süttis Ida-Virumaal Uikala prügila. Põleng levis hektarisuurusele alale

Eile kell 19.21 teatati põlengust Ida-Virumaal Toila vallas Kukruse külas Uikala prügilas. Süttinud oli prügimägi, mille põlemine muutus tugeva tuule tõttu kiiresti intensiivsemaks ja laiaulatuslikumaks. ERR kirjutas, et päästetööde juht Marek Martinson ütles kolmapäeval kella 23 paiku, et tulest on haaratud umbes 10 000 kuni 11 000 ruutmeetri suurune ala.

Päästjad reageerisid suurte jõududega - kohal on 7 põhiautot ja 3 vabatahtlike meeskonda ja 4 paakautot. Põlenguala on suur, kustutustööd on kestnud prügilas terve öö ja täna jätkuvad.

Suurenenud õhusaaste tõttu saadeti hilisõhtul välja SMS ohuteavitus EE-ALARM ja paluti hoida kinni uksed ja aknad, sulgeda ventilatsioon ja vältida õues liikumist.

Täna kell 6.40 saadeti välja lõpusõnum, et suurem õhusaaste oht on piirkonna elanikele möödas, õues viibimine on ohutu. Siiski palub päästeamet kohalikel elanikel päeva jooksul jälgida ametlikke infokanaleid. Tuule suund võib muutuda ja õhusaaste oht suureneda. Päästeamet lubab olukorra muutumisest kohe teada anda.