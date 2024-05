USA sõnul tuleks Palestiina riik saavutada läbirääkimiste, mitte ühepoolse tunnustamise teel

Iirimaa , Hispaania ja Norra teatasid, et tunnustavad sel kuul Palestiina riiki. USA näis märku andvat oma nördimusest, et kolm Euroopa riiki astuvad sellise sammu, vahendab Reuters.

„President on kahe riigi lahenduse tugev toetaja ja seda on olnud kogu oma karjääri jooksul,“ ütles Valge Maja riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja. „Ta usub, et Palestiina riik tuleks realiseerida osapoolte vaheliste otseläbirääkimiste, mitte ühepoolse tunnustamise kaudu,“ märkis ta.