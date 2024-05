Ühendkuningriigi peaminister kuulutas välja erakorralised valimised

Sunak alustab võitlust leiborist Keir Starmeri vastu. Leiboristid on viimastel päevadel tutvustanud valijatele oma valimislubadusi ja loodavad lõpetada 14 aastat kestnud tooride võimulolekut.

„Täna varem rääkisin ma tema Majesteedi Kuningaga, et taotleda parlamendi laialisaatmist,“ ütles Sunak. „Kuningas rahuldas selle palve ja meil on üldvalimised 4. juulil.“

Sunaki teade erakorralistest valimistest järgnes mitu kuud kestnud spekulatsioonidele. Valimiste väljakuulutamine on riskantne strateegia, kuna tema partei toetus jääb küsitluste põhjal kaugele maha leiboristide toetusest.

„Praegu on hetk, mil Suurbritannia peab oma tuleviku valima,“ ütles ta. „Järgmise paari nädala jooksul võitlen iga hääle eest, teenin teie usalduse ja tõestan teile, et ainult minu juhitud konservatiivne valitsus ei sea ohtu meie raskelt teenitud majanduslikku stabiilsust,“ sõnas Sunak.

Samuti väitis Sunak, et leiboristide peaministrikandidaat Starmer valib alati „lihtsa väljapääsu“. „Selle tulemusena saab tulevik nendega olla vaid ebakindel,“ ütles ta.

Starmer kommenteeris teadaannet, öeldes, et valimised on „hetk, mida riik vajab ja on oodanud“.