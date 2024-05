VIDEO ja FOTOD | „Vaenutegevus on süsteemne.“ Riigijuhid kutsusid üles märkama Venemaa kurje kavatsusi

Julgeolekuolukord on seoses Venemaa tegevusega viimastel kuudel üha pingelisem, sest küber- ja migratsioonirünnakute kõrval on agressorriik asunud üha rohkem korraldama ka erinevaid sabotaažiakte. „Ja need ei toimu mitte ainult Eesti suunal, vaid on suunatud ka meie liitlaste vastu. Meie naaber Venemaa üritab meie ühiskondi destabiliseerida. Tekitada segadust, sisepingeid, konflikte. Ja ei ole ka välistatud, et need rünnakud muutuvad tulevikus veel ohtlikumaks,“ tõdes president Karis kohtumise järel.

Tema sõnul kinnitasid Eesti julgeolekuasutused täna veel kord, et on Venemaa taolisteks rünnakuteks valmis ja see on nende esimene prioriteet. „Nad teevad tööd, et meie vastu suunatud rünnakud varakult avastada ja nurjata,“ kinnitas Karis. „Meie ühiskond on sitke ja vastupanuvõimeline. Oluline on hoida sisemist tugevust ja märgata agressori kavatsusi kusiganes need ka ei ilmneks.“