Marine Le Pen otsustas SS-i õigustamise järel Saksa paremäärmuslastele selja pöörata

Krah teatas oma avalduses, et ei osale enam kampaaniaüritustel, ja astus tagasi ka AfD kõrgemast juhtkonnast, vahendab Reuters.

Le Pen teatas, et AfD-st tuleb selgelt lahku lüüa, sest see on oma skandaalide tõttu muutunud enne juunis toimuvaid valimisi liiga määrdunud liitlaseks.

Krah ütles, et tema avaldusi väärkasutatakse erakonna kahjustamise ettekäändena. „Viimane asi, mida me praegu vajame, on debatt minu üle. AfD peab oma ühtsuse säilitama,“ ütles Krah.

Eelmisel nädalavahetusel avaldatud intervjuus ütles Krah Itaalia ajalehele La Repubblica, et SS-lased ei olnud kõik kurjategijad.

See näis olevat Le Peni jaoks viimane piisk karikasse. Tänahommikuses raadiointervjuus süüdistas Le Pen AfD-d juhtimise puudumises ja radikaalsete elementide pantvangis olemises.

„Tuli kiiresti moodustada sanitaarkordon,“ ütles Le Pen raadiojaamale Europe 1. „AfD liigub provokatsioonist provokatsiooni. Nüüd ei ole enam aeg ennast distantseerida, on aeg sellest liikumisest selgelt lahku lüüa.“

Le Peni Rahvuskogu (RN) avalik lahkulöömine AfD-st võib panna proovile paremäärmuslaste tugeva valimistulemuse ja seada AfD Saksamaal suurema surve alla.

Päev enne Le Peni avaldust teatas RN, mis on Prantsusmaal eurovalimiste favoriit, et ei hakka Euroopa Parlamendis enam AfD-ga koos istuma.

AfD vastu on korraldatud ka massimeeleavaldusi pärast seda, kui selgus, et selle juhtivad tegelased on osalenud kohtumistel, kus arutati sisserändajate, sealhulgas Saksamaa kodanike, väljasaatmist. Samuti on väidetud, et AfD-sse on imbunud Vene ja Hiina agendid.

Krah’ enda abi sai süüdistuse Pekingi heaks spioneerimises.

Eelmisel nädalal otsustas kohus, et Saksa sisejulgeolekuteenistused võivad jätkata AfD-l kui potentsiaalselt äärmuslikul erakonnal silma peal hoidmist.