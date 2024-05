Tartu 2024 juht: kui kultuuripealinna prožektorid kustuvad, peab kultuur edasi kestma

Ta illustreeris, kuidas Seto Külävüü on kui Setomaa turismivaldkonna selgroog, mille külge kinnituvad siinsed külad, kirikud, kohvikud, muuseumid ja muud külastuskohad. „Täna on näha, kuidas turismitegijaid on aina juurde tekkinud ning märkimisväärne on ka Setomaa külaliste hulk,“ ütles Pärnoja. Ta viitas, et ka kultuuripealinn peaks olema Lõuna-Eesti ühisprojekt, mis jätkub ja annab saabuvale turistile iga järgminegi hetk signaali, et ta on endiselt samamoodi külla tahetud ja kohaliku kultuuriga kostitatud.