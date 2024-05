Kreml: Läänemere piirikoordinaatide muutmisel ei ole poliitilist tausta

Samas lisas ta, et vastasseisu tase regioonis nõuab samme riigi julgeoleku tagamiseks, vahendab News.ru.

„Ei, midagi poliitilist siin ei ole, kuigi ka poliitiline olukord on sellest ajast tõsiselt muutunud. Vaadake, kui palju eskaleeritakse pinget, milline on vastasseisu tase, eriti Läänemere regioonis. Loomulikult nõuab see meie vastavatelt ametkondadelt vastavaid samme meie julgeoleku tagamiseks,“ lausus Peskov.