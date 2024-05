Allikas: Ukraina varustas meredroonid mitmikraketiheitjaga

Ukraina Julgeolekuteenistuse (SBU) meredroonid Sea Baby, mille jaoks ukrainlased on kogunud raha platvormi United24 kaudu, on nüüd varustatud mitmikraketiheitjaga ja on andnud okupantide pihta merelt tuld, teatas Ukrinform õiguskaitseorganite allikale viidates.