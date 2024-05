Everesti vallutanud Kaspar Eevald pani oma mägirännakule eduka punkti. Tema telgikaaslane jäi kadunuks

Facebooki lehele „Valgele mäele“ mõni tund tagasi üles pandud postituses on kirjas, et tal on tervisega probleeme, aga ees oli viimane pingutus. „Kaotasin telgikaaslase ja hea UK (Suurbritannia – toim) sõbra Danieli. Kadusid Hillary Stepil koos šerpaga. Karm.“