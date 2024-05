Marko Mihkelson Venemaa merepiiri nihutamisest: nad testivad NATO valmisolekut end kaitsta

„Venemaa testib selliste sammudega NATO valmisolekut ennast kaitsta,“ kirjutas Mihkelson ühismeedias. Ta lisas, et Venemaale on siiani antud märku, et NATO ei julge nendega tüli norida. Olgu see siis Ukraina aitamine poole jõuga ja nende relvakasutuse keelamine, silma kinni pigistamine Vene rakettide ja droonide sisselendamistele, GPS-signaali laialdasele segamisele või elutähtsa taristu häirimisele.

„Isegi NATO liikmesriikide suursaadikud Brüsselis ei julge teha ühisvisiiti Kiievisse, kartes, et see võib asetada NATO justkui Venemaaga sõjas olevaks,“ märkis Mihkelson.

Ta kirjutas veel, et Venemaa käsitleb Ukraina sõda kui ühte lahingut Lääne juhitud maailmakorra lammutamiseks. „Selle strateegilise eesmärgi lahutamatuks osaks on NATO kui tõsiseltvõetava organisatsiooni hävitamine. NATO liitlastel on viimane aeg ärgata ning otsustada, milliste sümmeetriliste või asümmeetriliste sammudega Venemaale vastata. Vastasel korral tulevad Venemaa poolt uued provokatsioonid, mis võivad lõpuks viia ka vahetu sõjalise konfliktini.“

Tsahkna: tegemist võib olla infooperatsiooniga

Välisminister Margus Tsahkna ütles Delfile, et sai meedia vahendusel teada, et väidetavalt soovib Venemaa oma merepiire liigutada. Ta ütles, et praegu suheldakse nii Soome kui Leeduga.

„Esiteks, kas Venemaal üldse on selline plaan? Teiseks, küsimus puudutab rahvusvahelisi merekonventsioone, Venemaa on ise nendega liitunud. Esmapilgul tundub see sisuliselt absurd. Ja nii nagu ka Soome välisminister andis oma esmase lühikese kommentaari, et ka nemad tegelikult uurivad, kas seal üldse midagi taga on. Seal võib olla ka tegu sellise hübriidse infosõjaga, et kuidagi tekitada debatti ja hirmutada, et Venemaa hakkab oma territooriumi nüüd laiendama,“ selgitas ta.