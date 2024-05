Norra, Iirimaa ja Hispaania tunnustasid Palestiinat iseseisva riigina

Støre ütles, et see on samm ainsa lahenduse suunas, mis võib viia Lähis-Ida rahuni. „Palestiinal on fundamentaalne õigus olla iseseisev riik,“ ütles peaminister. Lisaks ütles Norra peaminister, et uue riigi territooriumi märkimine peaks lähtuma 1967. aasta sõja eelsetest piiridest. See tähendaks Iisraelile märkimisväärsete alade loovutamist.

Iirimaa peaminister Simon Harris ütles, et tegemist on õige asjaga ning see on samm edasi riikluse õiguse tunnustamisel ja ühene toetus kahe riigi lahendusele.

Harris väljendas kindlust, et sama sammu astuvad ka teised riigid.

Harrise sõnul usub Iiri riik, et õigluse ja püsiva rahu saab kindlustada ainult vaba rahva vaba tahte alusel. Ta lisas, et Iirimaa mõistab ajaloost, mida iseseisvuse tunnustamine tähendab.

Hispaania peaminister Pedro Sánchez teatas täna parlamendis, et Hispaania tunnustab Palestiinat riigina alates 28. maist.

Sánchez on juba kuid Euroopa ja Lähis-Ida riikides ringi sõitnud ja Palestiina riigi tunnustamisele toetust kogunud.

Ka Sloveenia ja Malta on viidanud, et võivad Palestiinat lähiajal tunnustada. Rootsi tunnustas Palestiinat esimese EL-i riigina 2014. aasta oktoobris.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu on Palestiina riigi loomise korduvalt välistanud. Riik on alates eelmisest sügisest sõjas Gazat kontrolliva Hamasiga. Gazas on tapetud umbes 35 000 Palestiina tsiviilisikut ja võitlejat. Lahingutes on tapetud ka umbes 260 Iisraeli sõdurit.