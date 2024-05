Leedu: Venemaa merepiiri muutmise plaan on sihilik ja eskaleeriv provokatsioon

„Vene Föderatsiooni sellist tegevust nähakse sihiliku, eesmärgipärase ja eskaleeriva provokatsioonina, mille eesmärk on hirmutada naaberriike ja nende ühiskondi. See on järjekordne tõestus, et Venemaa agressiivne ja revisionistlik poliitika ohustab naaberriikide ja kogu Euroopa julgeolekut. Leedu kutsub täna Venemaa esindaja üksikasjalikku selgitust andma ja koordineerib oma vastust partneritega,“ teatas Leedu välisministeerium.