Venemaal vahistati kelmuses kahtlustatuna 58. armee endine ülem, kes mullu kritiseeris kaitseministeeriumi ja vallandati

„Kohus valis Popovi tõkendiks kaheks kuuks vahi alla võtmise,“ teatas pressiteenistus.

Otsus tehti 17. mail.

Popov on kahtlusalune eriti suures kelmuses, teatas pressiteenistus.

Kriminaalasja sisu kohus ei avaldanud, viidates uurimissaladusele.

Telegrami kanal „Dva maiora“ teatas, et asjaga tegeleb Venemaa föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) sõjalise vastuluure amet (DVKR) ja et alguses oli uurimise all Popovi asetäitja.

Uurimise all on veel Krasnodari krai ettevõtja ja lõuna sõjaväeringkonna ohvitser, teatas „Mash“. Kinnitatakse, et tekitatud kahju on üle 100 miljoni rubla (üle miljoni euro).

Telegrami kanalite andmetel müüs Popov maha umbes 2000 tonni metalltooteid, mis olid mõeldud kindlustuste ehitamiseks Zaporižžja suunal, kus kindral kaitset juhtis.

2023. aasta juulis teatas Popov, et ta võeti 58. armee ülema kohalt maha pärast seda, kui ta kandis väejuhatusele ette Vene armee probleemidest ja kritiseeris kaitseministeeriumi juhtkonda. Alguses ilmselt ainult teenistuskaaslastele mõeldud pöördumise avaldas oma Telegrami kanalil riigiduuma liige Andrei Guruljov, kes on samuti olnud 58. armee ülem. Propagandiste pani Popovi pöördumine nördima. Föderatsiooninõukogu liige Andrei Turtšak ütles, et kindrali pöördumisest tehti poliitiline sõu.