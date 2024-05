KAART | Venemaa kaitseministeerium soovitab Soome ja Leedu vastas ning Narva jõe suudmes merepiiri nihutada

Venemaa siseveeks võiks kuulutada osa Soome lahe idaosas asuvast akvatooriumist, lisaks Kaliningradi oblasti linnade Baltiiski ja Zelenogradski piirkond, märkis kaitseministeerium. Täpseid koordinaate eelnõus ei toodud.

Kõnealused koordinaadid asuvad Narva jõe põhjasissepääsu neeme lähedal, samuti Jähi, Sommersi, Suursaare, Ruuskari, Väike Tütarsaare ja Vigrundi saarte piirkonnas. Leedu aladel tahetakse siseveeks kuulutada alasid Kura sääre, Tarani neeme, sellest lõuna pool asuva neeme ja Wisła maasääre piirkonnas.

Põhjenduseks toodi, et Nõukogude Liidu 1985. aastal kehtestatud praegused geograafilised koordinaadid „ei vasta täielikult praegusele geograafilisele olukorrale“.

„Seni on tegemist vaid eelnõuga, kuid kui seda rakendatakse, on sellel Läänemere piirkonna jaoks poliitilised ja julgeolekualased tagajärjed,“ ütles Soome välispoliitika instituudi vanemteadur Ryhor Nizhnikau ajalehele Helsingin Sanomat. Tema sõnul looks see Vene-Lääne piiril uue n-ö halli ala, mida Venemaa võib potentsiaalselt kasutada mitmesugusteks sõjalisteks provokatsioonideks.

„Kui Venemaa selle eelnõuga edasi läheb, siis ma ei läheks Klaipėdast laevaga Gdańskisse,“ lisas Nizhnikau.

Soome Venemaa-ekspert Arkadi Moshes ütles väljaandele, et selline kavatsus muuta merepiiri on põhimõtteliselt hübriidsõja vorm.

Soome Aleksanteri instituudi juht Markku Kangaspuro ütles Ylele, et Venemaal on juba õnnestunud oma plaaniga segadust ja ebakindlust tekitada. Tema arvates ongi see ilmselt Venemaa lühiajaline eesmärk.

„Venemaa saadab sellega sõnumi, et kui nende vastu tegutsetakse, on ka neil viise tekitada ebakindlust ja kindlusetust meie suunal,“ ütles Kangaspuro.

Kangaspuro rõhutas, et veel ei ole täpsemaid andmeid selle kohta, mida Venemaa kavatsused praktikas tähendavad. Ebaselge on, kas Venemaa kavatseb teha muudatusi oma territoriaalvetes või puudutavad need piire Soome ja Leeduga.